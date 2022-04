Fußball, Landesliga : SVS rutscht nach 1:4 in Oberpleis auf Platz sieben ab

Leverkusen Der von Marcel Müller trainierte Landesligist leistet sich zu viele Fehler und ist beim Tabellennachbarn klar unterlegen. Bis zur 50. Minute war die Partie entschieden.

Fußball-Landesliga: TuS Oberpleis – SV Schlebusch 4:1 (2:0). Die Talfahrt geht für die Schlebuscher unvermindert weiter. Am Sonntag kassierte die von Marcel Müller trainierte Mannschaft beim Tabellennachbarn in Oberpleis eine deutliche Niederlage und rutscht damit auf Rang sieben ab. „Dieser Auftritt war schon wieder sehr enttäuschend. Wir hatten uns viel vorgenommen, doch es unterlaufen den Spielern einfach zu viele leichte Fehler“, sagte Müller, der auch einige mentale Defizite ausgemacht hat. Seit einiger Zeit habe sich eine Art Schlendrian breitgemacht, viele Spieler wirkten so, als seien sie nicht bei der Sache.

Die Gegentore in der 23. und 39. Minute brachten den SVS in Rückstand, Müller zufolge habe die Mannschaft versucht, sich in der Halbzeit neu zu motivieren. „Wenn du dann aber innerhalb kürzester Zeit die nächsten beiden Gegentore kassierst, geht einfach nichts mehr“, sagte der Coach mit Blick auf den Doppelschlag in der 50. und 51. Minute. Damit war das Aufeinandertreffen frühzeitig entschieden.