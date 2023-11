Fußball, Landesliga SVS rückt vor Spiel in Flittard noch enger zusammen

Fußball-Landesliga: SpVg. Köln-Flittard – SV Schlebusch. Die Nachbarschaftsduelle zwischen beiden Mannschaften versprechen stets viel Spannung – und in der Vergangenheit zumeist auch unerwartete Ergebnisse. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) sind die Schlebuscher einmal mehr zu Gast in Flittard und reisen mit zwei Punkten mehr auf dem Konto als die Gastgeber an. „Das hat aber überhaupt keine Aussagekraft, denn aus personeller Sicht zählen die Flittarder sicherlich zu den besten Teams der Liga“, sagt Schlebuschs Trainer Markus Hilmer. Er betont: „Bislang haben sie sich noch nicht so gefunden und wir hoffen natürlich, dass das mindestens eine Woche länger so sein wird.“