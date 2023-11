Fußball, Landesliga SVS-Coach Hilmer will mit Fleiß Punkte hamstern

Fußball-Landesliga: SSV Homburg-Nümbrecht – SV Schlebusch. Mit dem Remis gegen den Tabellenzweiten SSV Bornheim holten die Schlebuscher bereits den zwölften Zähler. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt allerdings aktuell nur zwei Punkte. „Das Rennen wird noch sehr lang eng bleiben“, sagt Trainer Markus Hilmer. „Wir tun gut daran, weiter fleißig zu sein und alles zu investieren.“ So auch an diesem Sonntag (15.15 Uhr). Dann ist der SVS in Homburg-Nümbrecht zu Gast.