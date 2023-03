Fußball, Landesliga SV Schlebusch patzt beim Lokalrivalen SV Altenberg

Fußball-Landesliga: SV Altenberg – SV Schlebusch 2:1 (1:1). Mit den Ergebnissen zuletzt konnten die Fußballer aus Schlebusch zufrieden sein. Vor dem Spieltag am Wochenende betrug der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beruhigende neun Punkte. Am Sonntag aber ließ die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer zum ersten Mal in diesem Jahr wichtige Zähler liegen. Im Nachbarschaftsduell musste sich der SVS beim direkten Konkurrenten SV Altenberg mit 1:2 geschlagen geben – ein aus mehreren Gründen ärgerliches Resultat.