Hallenturnier: SVS will Titel in Derschlag verteidigen

SVS will Titel in Derschlag verteidigen

Nicolai Annas (am Ball) und der SVS haben sich am Samstag in Derschlag viel vorgenommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Landesligist SV Schlebusch nimmt am Samstag an der Neuauflage des Turniers teil, das er Anfang 2018 überraschend gewann. Zwei Spieler verlassen den Verein.

Zu Beginn des vergangenen Jahres sorgten die Fußballer des SV Schlebusch für eine Überraschung. Der Landesligist entschied beinahe schon sensationell das Hallenturnier im oberbergischen Derschlag zu seinen Gunsten. „Die Titelverteidigung dürfte in diesem Jahr weitaus schwerer werden, da auch Teams aus der Mittelrheinliga dabei sind“, erklärt Co-Trainer Kristian Fischer, der wie immer die Betreuung des Teams bei diesem Event übernehmen wird. Am Samstag ab 12 Uhr geht es los. Das Endspiel ist für ungefähr 18.40 Uhr geplant. In der Vorrunde bekommt es der SVS mit dem Gastgeber Borussia Derschlag, dem FV Wiehl, der SG Finnentrop/Barmenohl und dem SSV Wildbergerhütte-Odenspiel zu tun. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld in der anderen Gruppe mit dem FC Wiedenest-Othetal, dem SSV Homburg-Nümbrecht, dem SV Schönenbach, dem TSV Ründeroth und dem TV Herkenrath. Die Spielzeit beträgt einmal 15 Minuten. „In erster Linie wollen wir Spaß haben und niemand soll sich verletzen. Trotzdem wollen wir natürlich so weit wie möglich kommen“, betont Fischer.