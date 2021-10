Fußball, Landesliga : Uzuns Doppelpack sichert Schlebusch drei Punkte

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch haben sich trotz personeller Probleme souverän gegen den TuS Oberpleis durchgesetzt und einen 3:0-Sieg eingefahren. Trainer Stefan Müller war anschließend voll des Lobes für sein Team.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – TuS Oberpleis 3:0 (1:0). Das nächste Ausrufezeichen setzten die Fußballer aus Schlebusch, die sich am Sonntag dank einer geschlossen starken Teamleistung gegen den direkten Konkurrenten aus Oberpleis durchsetzten. „Das war personell mit dem allerletzten Aufgebot und dafür haben meine Jungs Sensationelles abgeliefert. Ich bin sehr froh über die drei Punkte, die uns in jedem Fall weiteren Auftrieb verleihen“, sagte Trainer Stefan Müller. Kurzfristig wurden in Dominik Dohmen und Adil Ben Abdellah zwei ehemalige Kräfte reaktiviert, die beide eingewechselt wurden und ihren Anteil zum vierten Saisonsieg beitrugen.

In der Anfangsphase hatten die Schlebuscher jedoch großes Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Torhüter Christoph Geschonneck und seiner Glanztat war es zu verdanken, dass es auch nach der 23. Minute 0:0 stand. Zum fast schon perfekten Zeitpunkt, praktisch mit dem Pausenpfiff, schlugen dann aber die Müller-Schützlinge eiskalt zu. Tobias Grützner setzte sich mustergültig über den rechten Flügel durch, seine Hereingabe nutzte Joshua Hauschke mit einem sehenswerten Volleyschuss zur 1:0-Führung. „Das war für uns extrem wichtig, denn der Gegner stand bis dahin sehr defensiv und ließ uns kaum Chancen zu“, kommentierte der Coach das Tor.

In der zweiten Hälfte mussten die Gäste dann aufmachen und mehr Risiko im Spiel nach vorne wagen. Dadurch ergaben sich für den SVS mehr Räume und Kontermöglichkeiten häuften sich. Mustafa Uzun erzielte acht Minuten vor dem Abpfiff den Treffer zum 2:0, in der Nachspielzeit krönte der Angreifer seine starke Vorstellung mit dem Tor zum 3:0-Endstand. „Ich denke, dass wir auch in der Höhe verdient gewonnen haben“, sagte Müller. Nächstes Wochenende sind die Schlebuscher nun zu Gast beim aktuellen Schlusslicht in Wachtberg. Der SVS geht nicht nur wegen des Erfolgs in Oberpleis als Favorit in die Partie.