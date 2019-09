Fußball-Kreispokal Köln : SV Schlebusch müht sich in Hitdorf zum Sieg, Pokal-Aus für den FCL

Leverkusen Im Kreispokal-Achtelfinale lag der Landesligist aus Schlebusch beim Überraschungsteam aus Hitdorf zur Pause in Rückstand, drehte die Partie jedoch im zweiten Spielabschnitt. Für den Bezirksligisten FC Leverkusen war indes beim Ligarivalen VfL Rheingold Poll Endstation.

VfL Rheingold Poll – FC Leverkusen 5:4 (1:0) nach Verlängerung. Die Fußballer des Bezirksligisten FC Leverkusen haben beim Ligakonkurrenten in Köln-Poll Moral bewiesen und sich mehrfach in die Partie zurückgekämpft. Für das Weiterkommen reichte es dennoch nicht: In der Nachspielzeit der Verlängerung gelang den Platzherren das entscheidende Tor. In der regulären Spielzeit hatten Vincenzo Bosa (68.) und Saif-Eddine Ayadi (83.) jeweils einen Rückstand ausgeglichen. Nachdem Poll in der Verlängerung bereits mit 4:2 vorne lag, sorgten Amine Azzizi (110.) und Emre Öztürk (120.) noch einmal für Spannung. Als alle Beteiligten mit dem Elfmeterschießen rechneten, schlug Poll noch einmal zu.