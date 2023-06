Fußball, Landesliga Janeczko schießt den SVS zum Klassenerhalt

Fußball-Landesliga: SV Wachtberg – SV Schlebusch 0:1 (0:0). Es ist vollbracht: Vor rund 100 mitgereisten Fans haben die Fußballer des SV Schlebusch ihr finales Saisonspiel in Wachtberg gewonnen und damit den Klassenerhalt geschafft. Den direkten Konkurrenten des letzten Spieltags und den Nachbarn SV Altenberg schickte der SVS damit in die Bezirksliga. „Wir alle sind überglücklich, dass wir auch in der kommenden Spielzeit in der Landesliga antreten werden“, sagte Trainer Markus Hilmer, der vom Saisonendspurt sichtlich gezeichnet wirkte. Seine Mannschaft habe in jedem Fall „vollkommen verdient“ den letzten Nichtabstiegsplatz errungen und sich im entscheidenden Duell als eine Einheit präsentiert. Dirk Dreher, Vorsitzender der Schlebuscher, zeigte sich ebenfalls erleichtert. Er sagte: „Wir standen in der Saison nicht ein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz. Daher ist es aus meiner Sicht auch absolut in Ordnung, dass wir uns gerettet haben.“