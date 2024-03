Fußball, Landesliga Hilmer will positiven Trend des SV Schlebusch fortsetzen

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SC Rheinbach. Die Ausbeute in diesem Jahr kann sich sehen lassen: Mit vier Punkten aus zwei Partien sind die Fußballer aus Schlebusch hervorragend in den zweiten Teil der Saison gestartet und haben wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. Platz elf ist die Belohnung für die positiven Ergebnisse der vergangenen Wochen. Das Team von Trainer Markus Hilmer hat den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld der Tabelle hergestellt. Allerdings waren die beiden Auftritte gegen den Tabellenführer SSV Merten (1:1) und den direkten Konkurrenten TuS Mondorf (2:1) höchst unterschiedlich.