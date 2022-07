Fußball, Landesliga : Hilmer will den SVS stabilisieren

Markus Hilmer ist neuer Trainer des SV Schlebusch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Fußball-Landesligist SV Schlebusch hat in Markus Hilmer einen neuen Trainer mit klaren Vorstellungen. Der erste Test beim Bezirksligisten Solingen-Wald endet 2:2.

Seit einer Woche sind die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison – unter Leitung des neuen Trainers Markus Hilmer. Er will die Mannschaft in ruhigeres Fahrwasser zurückführen als es in der turbulenten ersten Jahreshälfte noch der Fall war. „Wir haben im Vorfeld ganz tolle Gespräche miteinander geführt und ich habe gleich gemerkt, dass es in Schlebusch besonders zugeht“, betont der 50-Jährige, dem vor allem der familiäre Rahmen beim SVS gefällt.

Entscheidend für den neuen Übungsleiter war vor allem die Perspektive, auf eine intakte Mannschaft zurückgreifen zu können und gleichzeitig immer wieder talentierte Nachwuchsspieler in den Kader zu integrieren. „Es geht hier nicht um das große Geld, die Spieler sind wegen anderer Dinge hier – und das gefällt mir“, betont der zweifache Vater, der im Außendienst arbeitet und in Köln lebt. Sein Vorgänger Dirk Dreher, der als Vereinsboss interimsweise die Mannschaft in den letzten vier Partien der Vorsaison betreute, ist voll des Lobes für den neuen Coach: „Markus ist ein offener Typ, der bis jetzt im Verein und bei den Spielern sehr gut angekommen ist. Er erfüllt die Vorstellungen.“

Hilmer wurde in Georgsmarienhütte in der Nähe von Osnabrück geboren. Unter anderem war er als Spieler bei Arminia Rheine und den Sportfreunden Lotte bis hin zur Landesliga aktiv, ehe es ihn von dort aus ins Rheinland zog. Beim SC Weiden ließ er seine Karriere ausklingen und übernahm dort auch das Traineramt. Aus der Kreisliga gelang ihm der Aufstieg in die Bezirksliga. Insgesamt war Hilmer mit einer Unterbrechung acht Jahre Trainer im Kölner Westen.

In Schlebusch will der neue Coach, der in Sascha Adams auch einen Co-Trainer mitbringt, vor allem die Defensive stärken und eine gute Struktur ins Spiel bringen. „Mir ist immer ein 1:0 lieber als ein 10:9“, sagt der Trainer, der jederzeit ein offenes Ohr für seine Spieler haben möchte. In erster Linie gehe es ihm zwar um Disziplin und körperliche Fitness, doch auch der Spaß solle unter seiner Führung nicht zu kurz kommen. Für ihn geht es darum, den Neuaufbau voranzutreiben und schnellstmöglich viele Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Am Sonntag testeten die Schlebuscher, die extrem ersatzgeschwächt antraten, beim Bezirksligisten Spielvereinigung Solingen-Wald. Am Ende trennten sich die beiden Teams 2:2 (2:0)-Unentschieden. Die Schlebuscher waren durch die Tore von Taha Can Uluc (18.) und Dennis Reeke (25.) in Führung gegangen, nachlassende Kräfte sorgten nach dem Seitenwechsel dafür, dass die Gastgeber wieder gleichziehen konnten.