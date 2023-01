Fußball, Landesliga Hilmer sieht sein erstes Halbjahr beim SVS positiv

Leverkusen · Der SV Schlebusch startet am 19. Januar in die Wintervorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Landesliga. Luca Breuer und Kai Wirtz haben den Klub indes verlassen.

06.01.2023, 21:00 Uhr

Markus Hilmer trainiert seit Sommer 2022 den SV Schlebusch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Lars Hepp