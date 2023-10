Fußball, Landesliga Hilmer nimmt Niederlage des SVS auf seine Kappe

Dabei begann das Duell durchaus vielversprechend aus Sicht der Gäste. In der Anfangsphase hatten die Gäste einige gute Gelegenheiten. Yutaro Takasaki, Taha Can Uluc und Sebastian Bamberg hätten die Führung für den Favoriten erzielen können. Doch es kam anders. Während der SVS seine Möglichkeiten nicht nutzte, gingen die Friesdorfer nach einer halben Stunde in Führung. Durch einen Freistoß von außen und einen Kopfball gerieten die Gäste in Rückstand. Zwar waren die Schlebuscher nach dem Seitenwechsel bemüht, sich gegen die Niederlage zu stemmen, doch es lief nicht mehr viel zusammen für Hilmers Team.