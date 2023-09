Fußball, Landesliga SVS-Coach Hilmer erwartet mehr von seiner Mannschaft

Fußball-Landesliga: SC Rheinbach – SC Schlebusch. An die Partie im Vorjahr beim Top-Team SC Rheinbach erinnern sich die Fußballer des SV Schlebusch besonders gern. Zum Start in die Saison feierten die Schlebuscher einen 2:1-Erfolg beim Favoriten. Auch in dieser Spielzeit gelang dem SVS zum Auftakt eine Überraschung: Wiederum mit 2:1 besiegte die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer den hoch gehandelten FC Pesch. Nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie, darunter ein 0:7 beim Tabellenführer SSV Merten, ist von der anfänglichen Euphorie indes nicht mehr viel übrig.