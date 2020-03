Remis beim 1. FC Spich : Schulz sichert dem SVS einen Punkt

Leverkusen In Spich kommt der von Stefan Müller trainierte Landesligist aus Schlebusch nicht über ein 2:2 hinaus. Marcel Schulz trifft direkt nach dem Rückstand zum Ausgleich.

Fußball-Landesliga: 1.FC Spich – SV Schlebusch 2:2 (1:1). Die Fußballer des SV Schlebusch haben es verpasst, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren. Im Verfolgerduell beim hoch gehandelten Aufsteiger in Spich kam die von Stefan Müller trainierte Mannschaft nicht über ein Unentschieden hinaus, die beiden Spitzenmannschaften aus Alfter und Merten enteilen durch ihre jeweiligen Siege weiter. „Wir hatten im Vorfeld der Partie mit personellen Problemen zu kämpfen und ich musste einige Veränderungen vornehmen“, sagte Müller und verwies auf die lange Liste an Spielern, die ihm nicht zur Verfügung standen. Gegenüber der Vorwoche mussten die Schlebuscher diesmal auf den kurzfristig erkrankten Marcel Wandinger sowie die verletzten Joschua Hauschke und Marcel Görgens verzichten. Urlauber Tim Breddemann stand ohnehin nicht zur Verfügung.

Von Anfang an taten sich beide Mannschaften auf dem tiefen Naturrasenplatz schwer. Immerhin erwischten die Gäste nach einer halben Stunde durch den Treffer von Nicolai Annas den besseren Start. Doch der Vorsprung sollte nicht lange halten. Nur rund 180 Sekunden später glichen die Platzherren aus. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Nach rund einer Stunde hatten die Spicher die große Möglichkeit durch einen Alleingang, doch Torhüter Christoph Geschonneck parierte in höchster Not. Zehn Minuten vor dem Abpfiff waren die Gastgeber an der Reihe und gingen nach einer Standardsituation in Führung, doch dieses Mal ließen sich die Schlebuscher nicht lange Bitten.Nach einem Doppelpass mit Patrick Paffrath versenkte Marcel Schulz den Ball eiskalt zum 2:2-Ausgleich (82.).