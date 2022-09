Fußball, Landesliga : SV Schlebusch landet nächsten Achtungserfolg

Dennis Schulte (Mitte) feiert mit seinen Teamkollegen des SVS. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Fußballer des SV Schlebusch setzen sich gegen Deutz durch und sind das letzte ungeschlagene Team der Landesliga. Trainer Markus Hilmer ist voll des Lobes für seine Spieler.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – Deutz 05 2:0 (1:0). Die Serie der Schlebuscher bleibt bestehen: Das Team von Trainer Markus Hilmer setzte sich am Sonntagnachmittag dank einer überragenden Vorstellung gegen den Tabellennachbarn aus Köln-Deutz durch und ist damit die letzte ungeschlagene Mannschaft der Liga. Der verdiente Lohn sind Platz fünf und ein starker Start in die Saison. „Ich kann nach diesem Auftritt wirklich nur den Hut vor meinem Team ziehen“, sagte Hilmer. „Das war in allen Bereichen herausragend. Die Jungs haben unter Beweis gestellt, was in ihnen steckt.“ Bis zur Tabellenspitze fehlen derweil aufgrund von drei Unentschieden noch ein paar Punkte.

Die SVS-Fußballer starteten deutlich defensiver in die Partie als in den Vorwochen. Hilmers Taktikwechsel erwies sich als richtig, die Gastgeber erlaubten den Deutzern kaum Torchancen und kamen dafür selbst zu Gelegenheiten. In der 23. Minute erzielte Taha Can Uluc den Führungstreffer für die Platzherren, in der Folgezeit fielen viele Aktionen leichter.

Es hätte nicht besser laufen können für den SVS: Direkt nach dem Anpfiff von Halbzeit zwei wurde der Mannschaft ein Foulelfmeter zugesprochen. Dennis Schulte ließ sich nicht lange bitten und verwandelte eiskalt zum 2:0. Im weiteren Spielverlauf kontrollierten die Schlebuscher das Geschehen, ließen dem technisch durchaus überlegenen Kontrahenten dennoch keine Möglichkeiten.

„Wir haben von der Einstellung her überragend agiert. Gerade in der defensiven Ausrichtung war das von allen Spielern sensationell und wir haben für den starken Gegner nichts zugelassen“, betonte der Coach überschwänglich. Am Freitag (20 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen FSV Neunkirchen-Seelscheid weiter.