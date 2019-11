Fußball-Landesliga : Beim SV Schlebusch steht die Null auf beiden Seiten

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer Stefan Müller kommt gegen Wiehl nicht über ein torloses Remis hinaus und verliert die Tabellenführung. Es ist das dritte sieglose Spiel in Folge.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – FV Wiehl 0:0. Auf den ersten Blick haben die Schlebuscher Fußballer eine schlechte Woche hinter sich. Denn in drei Partien reichte es für die Mannschaft von Trainer Stefan Müller nur zu zwei Punkten – und die Tabellenführung ist dahin. Nach dem Unentschieden bei Viktoria Köln und der Niederlage im Nachholspiel in Porz reichte es am Sonntagnachmittag nur zu einem torlosen Remis gegen den Tabellenachten aus Wiehl.

Die wohl beste Chance auf den Siegtreffer hatte Nick Rohrbeck fünf Minuten vor dem Ende, als sein Drehschuss aus rund 16 Metern in letzter Sekunde vom Wiehler Keeper entschärft wurde. Auf der anderen Seite hatten die Platzherren jedoch auch zweimal großes Glück: In der neunten Minute parierte Schlebuschs Keeper Justin Stauner in höchster Not und in der 82. Minute rettete der Innenpfosten für den bereits geschlagenen Schlussmann.