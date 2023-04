Fußball, Landesliga SVS kehrt ohne Punkte aus Bonn-Endenich zurück

Fußball-Landesliga: FV Bonn-Endenich – SV Schlebusch 3:0 (2:0). Auf den ersten Blick gibt das Ergebnis nicht viel her. Beim Tabellenführer in Bonn-Endenich kassierten die Schlebuscher Fußballer eine zu erwartende Niederlage. Dennoch dürfte diese Leistung Mut machen, denn die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft verkaufte sich besser, als es das Resultat aussagt. Dass zudem alle Konkurrenten aus dem Tabellenkeller ebenfalls nicht punkten konnten, spielt den Schlebuschern in die Karten. Sie haben immer noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Am kommenden Wochenende steht indes eine extrem wichtige Partie an, wenn das Schlusslicht aus Bad Honnef in den Bühl kommt.