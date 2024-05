Fußball, Landesliga SVS kann in der letzten Partie der Saison befreit aufspielen

Fußball-Landesliga: Deutz 05 – SV Schlebusch. Seit dem vergangenen Wochenende haben die Schlebuscher Fußballer Gewissheit: Der TuS Mondorf steht als letzter Absteiger fest, der SVS tritt auch in der kommenden Saison wieder in der Landesliga an. Entsprechend groß war die Freude bei Spielern, Fans und Verantwortlichen. „Wir sind einfach nur froh, dass wir das jetzt geschafft haben“, sagt Trainer Markus Hilmer. Zum ersten Mal seit rund zwei Jahren steht für seine Schlebuscher am Sonntag (15.30 Uhr) eine Partie an, in der das Team komplett ohne Druck gehen kann. Im Saisonfinale sind die Schwarz-Gelben zu Gast beim Tabellensiebten in Deutz.