Fußball, Landesliga Schlebuschs Joker Dennis Reeke sticht bei Remis in Spich

Fußball-Landesliga: 1. FC Spich – SV Schlebusch 1:1 (0:0). In den vergangenen sechs Partien kassierten die Schlebuscher nur eine Niederlage, die Mannschaft um Trainer Markus Hilmer präsentierte sich damit weitaus stabiler. Allerdings konnten die Fußballer davon kein einziges Spiel gewinnen, das Team rangiert weiter in der Abstiegszone. Beim Tabellenachten in Spich waren Gäste erneut auf Augenhöhe, konnten jedoch einige Vorteile nicht zu ihren Gunsten nutzen.