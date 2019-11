Fußball-Landesliga Mittelrhein : SVS ist zumindest vorübergehend nur noch Zweiter

Leverkusen Im Landesliga-Spitzenspiel beim Verfolger in Köln kamen die Schlebuscher Fußballer nicht über eine Punkteteilung hinaus. Michael Urban hatte die Gäste in Front gebracht.

Fußball-Landesliga: Viktoria Köln II – SV Schlebusch 1:1 (1:1). „Man muss in gewissen Phasen aber auch mal mit einem Unentschieden zufrieden sein. Das war der bislang mit Abstand beste Gegner in dieser Saison“, berichtete Trainer Stefan Müller. Durch das Remis und den zeitgleichen Sieg des Konkurrenten VfL Alfter haben die Müller-Schützlinge die Tabellenführung zwar kurzzeitig verloren, aber auch eine Partie weniger absolviert und nur einen Punkt Rückstand.

Am Donnerstag (20 Uhr) geht es im Nachholspiel zum Drittletzten SpVg. Porz. Mit einem Sieg kann der SVS wieder den Platz an der Spitze einnehmen. „Wir sind mit dem Ergebnis nicht unzufrieden und wissen auch dieses Resultat genau einzuschätzen“, sagte der Coach. Michael Urban sorgte nach einer guten halben Stunde für den perfekten Start der Gäste. Doch kurz vor dem Seitenwechsel glichen die technisch versierten und in der Vorwärtsbewegung immer gefährlichen Kölner aus. Marcel Schulz hatte kurz vor dem Ausgleich zum 1:1 die große Chance vergeben, die Schlebuscher Führung auszubauen.