Landesliga Mittelrhein : SV Schlebusch ist vor Aufsteiger Worringen gewarnt

Leverkusen Die Saison könnte für das Team von Trainer Stefan Müller bisher kaum besser laufen. Doch ein Selbstläufer ist der Erfolg nicht – schon gar nicht gegen das Team aus Köln.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SG Köln-Worringen. Der Sieg in der ersten Runde des Mittelrheinpokals sowie die Tabellenführung in der Landesliga beflügeln die Schlebuscher Fußballer. „Wir genießen den Moment“, sagt Co-Trainer Kristian Fischer, der aber weiß, dass Erfolg kein Selbstläufer ist: „Wir müssen auch in der anstehenden Begegnung wieder an die Leistungsgrenze gehen, um die Punkte bei uns zu behalten.“