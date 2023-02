Fußball in der Region SVS ist auf gutem Weg, FCL legt Extraschichten ein

„Es ist klar zu erkennen, dass viele Spieler einfach noch nicht fit sind. Wir wollen einen gewissen Fußball spielen, doch das ist mit diesem körperlichen Zustand aktuell nicht umsetzbar. Wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit, an diesen Defiziten zu arbeiten“, berichtet Kunz. In Lövenich trafen Fehd Mestiri und Amine Azzizi, in der Klingenstadt waren Aristote Mambasa Masudi und erneut Mestiri erfolgreich. In den kommenden Tagen geht es beim FCL intensiv weiter: Statt des geplanten freien Wochenendes muss die Kunz-Elf Extraschichten einlegen.