Fußball, Landesliga : SV Schlebusch fährt selbstbewusst nach Bonn

Ein Gegner grätscht SVS-Verteidiger Niklas Hammes um. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Auswärts kommt der SV Schlebusch bislang nicht richtig in Tritt und hat drei von vier Liga-Spielen verloren. Beim FV Bonn-Endenich soll am Sonntag nun der zweite Erfolg in der Fremde eingefahren werden.

Fußball-Landesliga: FV Bonn-Endenich – SV Schlebusch. Unter dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ fahren die Schlebuscher Fußballer am Sonntag (15.15 Uhr) zum Tabellenzehnten nach Bonn. Nach den beiden Auswärtsniederlagen will sich das Team von Trainer Stefan Müller nun besser anstellen. „Durch den Heimsieg gegen Rheinbach fahren wir mit einer guten Portion Selbstvertrauen dorthin. Allerdings gehen wir keinesfalls als Favorit an den Start, denn der Gegner zählt zu den Schwergewichten in der Liga“, betont der Coach.

Die Mannschaft aus der früheren Bundeshauptstadt spielt aktuell unter den Erwartungen und holte aus den ersten drei absolvierten Partien einen Sieg und zwei Unentschieden. Aus Müllers Sicht werden Kleinigkeiten entscheiden – vor allem aber die Frage, wie seine Spieler die Balance aus Risiko und Kontrolle hinbekommen. Der SVS hat die Gelegenheit, sich gegen einen Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte abzusetzen. Der Abstand auf die beiden Abstiegsränge beträgt jetzt schon fünf Punkte und soll ausgebaut werden.