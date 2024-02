Fußball, Kreisliga A Schlebusch II und Bergfried teilen sich die Punkte

Fußball, Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – SV Bergfried Leverkusen 2:2 (2:1). Beide Trainer wollten das Duell der Nachbarn gewinnen – und beide sahen ihre Mannschaft dem Erfolg näher. „Für uns ist dieser eine Punkt sicherlich zu wenig, doch wir schauen gleich wieder nach vorne und wollen es in der nächsten Partie besser machen“, sagte Bergfried-Coach Hannes Diekamp. Sein Pendant Alessandro Caligiuri sah indes, wie sein Team zwei Mal durch Maik Winter (3.) und Philippe Reis (45.) in Führung ging, doch Philipp Bigus (34.) und Marcel Heßdörfer (79.) gelang jeweils der Ausgleich für den Aufstiegskandidaten. Durch das parallele Unentschieden der beiden anderen Spitzenteams Schwarz-Weiß Köln und TFC Köln ist die Situation in der Tabelle unverändert, die Leverkusener bleiben an der Spitze.