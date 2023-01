Fußball, Landesliga SVS verpflichtet Abwehr-Talent aus Bergisch Gladbach

„Wir wissen, was uns erwarten wird“, sagt Coach Hilmer. „Der Kampf um den Klassenerhalt ist noch nicht entschieden. Wir wollen wie zu Saisonbeginn in körperlicher Hinsicht mehr investieren können als die Konkurrenten.“ Der Trainer sieht daher viel Arbeit auf sein Team zukommen. Aktuell hat sein Team fünf Punkte Vorsprung auf den SV Wachtberg, der den ersten Abstiegsrang belegt. Für die Wintervorbereitung hat Hilmer viele Übungseinheiten und Spielformen mit Ball geplant. Zudem will er am Umschaltverhalten arbeiten.