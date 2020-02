Vor dem Rückrundenstart : SV Schlebusch hat offensiv derzeit ein Luxus-Problem

Leverkusen Ende 2019 fielen beim Landesligisten bis zu fünf Offensivspieler gleichzeitig aus. Zum Rückrundenstart am Wochenende sind alle wieder fit – und Sebastian Bamberg geht nun ebenfalls für den SV Schlebusch auf Torejagd.

(lhep) Das Warten hat auch für die Fußballer des SV Schlebusch ein Ende. Am Sonntag (15.15 Uhr) startet der Landesligist mit einem Heimspiel in die Rückrunde gegen das Schlusslicht FV Bad Honnef. „Auf dem Papier spricht sicherlich viel für uns. Doch ich kann vor diesem Gegner nur eindringlich warnen, denn er ist besser, als es die Tabelle im Moment aussagt“, betont Trainer Stefan Müller.

Das Hinspiel haben die Schlebuscher noch gut in Erinnerung. Zwar sprang am Ende ein 3:1-Erfolg heraus, doch in der ersten Halbzeit tat sich der Favorit schwer. Es sollte der Beginn einer hervorragenden Hinrunde sein, denn die SVS-Kicker starteten mit einer Siegesserie und führten zwischenzeitlich das Klassement an. „Bis die Verletzungen kamen, gab es überhaupt keinen Grund zur Klage“, erinnert sich Müller. Im November und Dezember 2019 mussten bisweilen zeitgleich fünf Angreifer ersetzt werden. Das spiegelte sich in den Ergebnissen.