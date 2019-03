Härtetest für den Landesligisten: SV Schlebusch hat den Relegationsplatz noch im Blick

Leverkusen Nur mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Rheinbach kann der Landesligist aus Schlebusch seine Spitzenposition behaupten. In der Bezirksliga empfängt der FC Leverkusen das Schlusslicht aus Bensberg.

Fußball, Landesliga: VfL Rheinbach – SV Schlebusch. Schlebuschs Fußballer sind am Sonntag (15 Uhr) bei der punktgleichen Mannschaft in Rheinbach zu Gast. Der Sieger der Partie darf in Richtung Aufstiegsrelegation schielen, der Verlierer wird sich vorerst von den Top-Rängen in der Landesliga verabschieden müssen.