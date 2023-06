Fußball, Landesliga SVS hat nun alles in eigener Hand

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SpVg. Porz 1:1 (0:1). Der Abstiegskampf in der Landesliga spitzt sich zu. Am kommenden Wochbenende spielen neben dem SV Schlebusch auch der SV Altenberg und der SV Wachtberg um den letzten freien Platz. Zwei dieser drei Teams müssen nach dem Saisonfinale den Gang in die Bezirksliga antreten. „Und wir hoffen natürlich, nicht dabei zu sein“, sagt SVS-Trainer Markus Hilmer. Er durfte sich zusätzlich zum überraschenden Punktgewinn seines Teams beim 1:1 gegen den starken Tabellenzweiten aus Köln-Porz darüber freuen, dass seine Mannschaft weiter alles in eigener Hand hat.