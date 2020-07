Nach der Zwangspause : SV Schlebusch und SV Bergfried testen erfolgreich

Leverkusen Der SV Schlebusch gewinnt den ersten Test nach 133 Tagen Zwangspause 6:0 und der SV Bergfried setzt sich mit 3:1 durch. Der SSV Lützenkirchen und TuS Quettingen trennen sich indes 3:3.

Der SV Schlebusch ist mit einem 6:0-Erfolg über den Bezirkligisten SSV Bergisch Born in die Vorbereitung gestartet. Bereits nach sechs Minuten brachte Mustafa Uzun die Schwarz-Gelben in Führung. Kurz vor der Pause erhöhten Sebastian Bamberg (40.) und Joel Lombardi (42.), der sich in seinem ersten Spiel für den SVS gut einfügte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Bamberg mit zwei weiteren Toren für die Vorentscheidung (52./67.), ehe Marcel Wandinger in der Nachspielzeit das halbe Dutzend voll machte.