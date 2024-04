Fußball, Landesliga Schlebusch gerät in Bornheim früh in die Bredouille

Fußball-Landesliga: SSV Bornheim – SV Schlebusch 4:2 (3:1). Beim Tabellenfünften in Bornheim gab es für die Schlebuscher am Sonntagnachmittag nichts zu holen, erhoffte Bonuspunkte im Abstiegskampf blieben somit aus. Das SVS-Team bleibt in akuter Gefahr, den Gang in die Bezirksliga antreten zu müssen. „Uns allen muss klar sein, dass der Weg zum Klassenerhalt noch sehr weit ist. Dieses Mal waren wir weitgehend chancenlos, jetzt müssen wir uns auf die kommenden Aufgaben fokussieren“, betonte Trainer Markus Hilmer, der keine gute Leistung seiner Mannschaft sah.