Fußball, Landesliga SVS gelingt ein Befreiungsschlag

Die Schlebuscher fanden gut in die Partie und hätten durch die Chancen von Taha Can Uluc sowie Yutaro Takasaki auch schon in Führung gehen können. Doch während die Gastgeber im Abschluss noch zu ungenau agierten, machte es der Gegner wesentlich besser und nutzte gleich seine erste Gelegenheit in der 25. Minute zum 1:0. Vom Rückstand ließ sich Hilmers Team aber nicht aus der Bahn werfen. Kurz vor der Pause war Sebastian Bamberg mit dem überfälligen 1:1 zur Stelle.