Fußball, Landesliga SVS gelingt auch der zweite Streich gegen Rheinbach

Nach einer eher abtastenden Phase zu Beginn der Partie übernahmen die Gastgeber recht schnell die Initiative. Aus einer stabilen Abwehr heraus gelangen den Schlebuschern immer wieder Vorstöße in die gegnerische Hälfte. Nach 28 Minuten setzte sich Justin Prensena über den Flügel gekonnt durch – und Taha Can Uluc wuchtete im Sturmzentrum seine Hereingabe über die Torlinie. Die favorisierten Rheinbacher waren in der ersten Halbzeit vor allem nach Standardsituationen gefährlich, doch die SVS-Hintermannschaft hielt dem Ansturm stand.