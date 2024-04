Fußball, Landesliga SV Schlebusch geht erholt ins Kellerduell mit Fortuna Bonn

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SC Fortuna Bonn. Die Osterpause haben die Schlebuscher Fußballer genutzt, um ihre Akkus aufzuladen und Kraft für den Endspurt der Saison zu tanken. Nachdem sie am vergangenen Wochenende spielfrei hatten, geht es gleich in die Vollen, wenn das SVS-Team an diesem Sonntag (15.15 Uhr) den direkten Konkurrenten aus der früheren Bundeshauptstadt empfängt.