Fußball, Landesliga SV Schlebusch feiert Punktgewinn in letzter Minute

Lange Zeit passierte in dem Heimspiel nicht viel. Die Gäste aus dem Oberbergischen hatten aber zunächst die besseren Gelegenheiten. Aus zwei Weitschüssen resultierten jeweils Pfostentreffer, Torwart Justin Hilbers wäre geschlagen gewesen. Bis in die Schlussphase gelang beiden Seiten kein Tor, oft mangelte es an Genauigkeit.