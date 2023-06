Fußball, Landesliga SVS feiert den Ligaverbleib und will personell nachlegen

Bis in die Morgenstunden am Montag feierten die Fußballer des SV Schlebusch den Klassenerhalt – und die Erleichterung war allen Beteiligten anzumerken. Erst am letzten Spieltag sicherte sich die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer mit einem 1:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten SV Wachtberg das Ticket für eine weitere Saison in der Landesliga. Ausschlaggebend war am Ende die bessere Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen SV Altenberg.