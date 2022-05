Fußball, Landesliga : SV Schlebusch ist nach Sieg in Spich erleichtert

SV Schlebusch ist nach Sieg in Spich erleichtert

Leverkusen Die Landesliga-Mannschaft von Trainer Marcel Müller setzt sich 2:0 beim 1. FC Spich durch. Der Coach lobt die mutige Spielweise seines Teams – und zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend.

Fußball-Landesliga: 1. FC Spich – SV Schlebusch 0:2 (0:0). Es geht voran bei den Fußballern des SV Schlebusch. Die von Marcel Müller trainierte Mannschaft setzte sich dank einer kämpferisch herausragenden Vorstellung beim Zwölften in Troisdorf durch und kann sich nun wieder etwas mehr nach oben orientieren. „Wir sind alle total erleichtert und glücklich“, sagte der Coach.

Zunächst mussten die Schlebuscher jedoch eine Hiobsbotschaft verkraften, denn Leistungsträger Joshua Hauschke meldete sich kurzfristig aufgrund eines grippalen Infekts ab. Nachdem in den ersten 20 Minuten wenig auf dem Platz passierte, verbuchten die Platzherren eine erste Großchance: Torhüter Justin Stauner war bei einem Distanzschuss machtlos, doch der Pfosten verhinderte einen Rückstand. Kurz darauf kombinierten die SVS-Fußballer flüssig und brachten Sebastian Bamberg in eine gute Schussposition, aber auch sein Versuch landete nur am Aluminium.