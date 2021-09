Fußball, Landesliga : SV Schlebusch erarbeitet sich gegen Rheinbach drei Punkte

Leverkusen Der Fußball-Landesligist SV Schlebusch gewinnt sein zweites Heimspiel 3:0 gegen den SC Rheinbach. Trainer Stefan Müller zeigt sich erleichtert.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SC Rheinbach 3:0 (1:0). Im zweiten Heimspiel gelang den Schlebuscher Fußballern der zweite Sieg. Die von Stefan Müller trainierte Mannschaft setzte sich am Sonntag dank einer starken Teamleistung gegen den hoch gehandelten Gegner aus Rheinbach durch. „Meine Jungs haben den Sieg einfach mehr gewollt – und in einigen Phasen hatten wir auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Das haben wir uns aber auch erarbeitet“, kommentierte Müller den wichtigen Erfolg. Allgemein herrsche große Erleichterung beim SVS.

Denn es hätte durchaus anders kommen können. Torhüter Christoph Geschonneck parierte mehrfach in höchster Not und hielt seinen Kasten sauber. Schon nach vier Minuten tauchte ein Rheinbacher Angreifer vollkommen freistehend vor dem Schlussmann auf – und auch bei seiner Glanztat in der 55. Minute ging der Keeper als Sieger hervor. „Damit hat er uns natürlich die nötige Sicherheit gegeben“, betonte Coach Müller.

Müller wollte anschließend in erster Linie das funktionierende Kollektiv in den Vordergrund stellen, hatte aber noch ein Sonderlob für den Nachwuchsspieler Jakob Bärschneider parat: „Es ist schon richtig stark, was der Junge spielt. Trotz seines Alters strahlt er in der Innenverteidigung jede Menge Sicherheit und Ruhe aus.“ Nächsten Sonntag geht es zum Tabellenzehnten FV Bonn-Endenich, wo die Schlebuscher im dritten Anlauf auch endlich den ersten Punktgewinn auf fremdem Platz feiern wollen.