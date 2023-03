Fußball, Landesliga SV Schlebusch enttäuscht, rettet aber einen Punkt

Leverkusen Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – TuS Oberpleis 0:0. Auch nach dem dritten Pflichtspiel des Jahres sind die Schlebuscher Fußballer weiter ungeschlagen. Auf den Auftaktsieg gegen das Spitzenteam aus Rheinbach und dem Unentschieden in Wiehl ließen sie nun eine torlose Punkteteilung gegen den Tabellensiebten aus Oberpleis folgen. Damit kann sich die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft weiter in Richtung gesichertes Mittelfeld orientieren – und dem anstehenden Derby beim SV Altenberg gelassener entgegenblicken. Beim Nachbarn in der Odenthaler Gemeinde soll aber freilich mit dem nächsten „Dreier“ ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt unternommen werden.