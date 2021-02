Fußball, Landesliga : Schlebuschs Co-Trainer Kristian Fischer zieht es in die erste Reihe

Kristian Fischer ist Co-Trainer des SV Schlebusch. Foto: Benjamin Horn

LEVERKUSEN Der 38-Jährige ist seit rund vier Jahren Stefan Müllers Assistent auf der Trainerbank des Landesligisten SV Schlebusch. Nun sucht er eine neue Herausforderung.

Von Lars Hepp

Seit Ende Oktober ruht bei den Fußballern des SV Schlebusch der Trainingsbetrieb. Die Landesliga ist unterbrochen. Kristian Fischer, Co-Trainer des SVS, nutzt die Zwangspause, um sich intensive Gedanken über seine Zukunft zu machen. „Ich fühle mich im Verein und mit dem Trainerteam super wohl und die Arbeit macht einen riesigen Spaß“, sagt der 38-Jährige. „Aber ich möchte für mich unbedingt etwas Neues starten. Ich suche wieder eine Herausforderung als Cheftrainer.“

Die Landes- oder Bezirksliga schwebe ihm vor, aber auch die Kreisliga könne er sich bei einer entsprechenden sportlichen Perspektive vorstellen. „Zunächst gilt meine ganze Konzentration aber dem SV Schlebusch. Sehr ungern würde ich den Verein mit einer abgebrochenen Saison verlassen.“, betont Fischer. Ob es aber noch zu einer Fortsetzung der Runde kommt, steht in den Sternen. So oder so sei die Mannschaft Fischer zufolge heiß darauf, schnellstmöglich auf den Platz zurückzukehren. Das unterstreiche auch die gute Stimmung im Team.

INFO In der Jugend war Fischer auch für Bayer 04 aktiv Stationen als Spieler SSV Lützenkirchen, Bayer 04 Leverkusen, TG Hilgen (alles Jugend); SSV Lützenkirchen, TuRu Wermelskirchen, SV 09/35 Wermelskirchen, TG Hilgen, VfL Witzhelden.

Stationen als Trainer TG Hilgen II, VfL Witzhelden (je Cheftrainer), aktuell im vierten Jahr Co-Trainer beim SV Schlebusch. Zudem DFB-Stützpunkt-Trainer im Kreis Solingen für die U12 bis U15.

So lange der sportliche Wettstreit im Amateurbereich ruht, kann Fischer immerhin verstärkt seiner Leidenschaft nachgehen und den Profis von Bayer Leverkusen die Daumen drücken. „Das Ausscheiden im DFB-Pokal in Essen schmerzt noch immer“, sagt der Fan. „Dennoch spielt die Mannschaft bislang insgesamt eine sehr ordentliche Saison und erreicht hoffentlich wieder die Champions-League.“ Vor etwa zehn Jahren trieb der in Köln lebende Versicherungsreferent seine Leidenschaft auf die Spitze und besuchte in einer Saison von der Bundesliga bis zur dritten Liga 75 Spiele. „Groundhopping“ heißt das in der Fachsprache. Fußballstadien ziehen ihn magisch an.

Aber der Familienvater ist nicht nur Fan, sondern auch Fachkundig. Er ist im Besitz der B-Lizenz und hat zudem noch die DFB-Elite-Jugend-Lizenz inklusive Qualifikation erworben. Sobald die Pandemielage es zulässt, wird er auch noch die A-Lizenz-Ausbildung in Angriff nehmen, kündigt Fischer an.