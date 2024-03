Fußball, Landesliga SVS benötigt einen „Sahnetag“

Fußball-Landesliga: TuS Oberpleis – SV Schlebusch. Der SV Schlebusch hat seit dem Jahreswechsel kein Spiel in der Liga verloren. Neben drei Unentschieden holte die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer einen wichtigen Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten in Mondorf. Die Serie ist gerade angesichts der Konkurrenz, auf die das SVS-Team traf, bemerkenswert. Immerhin ging es unter anderem gegen den Tabellenzweiten SSV Merten und den Vierten SC Rheinbach. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt inzwischen fünf Punkte, zudem haben die Schlebuscher eine Partie weniger absolviert. „Wir tun aber gut daran, uns weiter auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren und nicht zu sehr auf die Tabelle zu schauen“, betont Hilmer. Er ist mit seiner Mannschaft am Sonntag (15.15 Uhr) beim Tabellendritten in Oberpleis gefordert.