Fußball, Landesliga SV Schlebusch arbeitet am Überraschungserfolg

Fußball-Landesliga: SSV Merten – SV Schlebusch. Mit dem Pflichtsieg gegen das Schlusslicht aus Bad Honnef erfüllten die Schlebuscher Fußballer am vergangenen Wochenende ihre Pflicht in Sachen „Arbeit am Klassenerhalt“. Dass aber zeitgleich der Nachbar und direkte Konkurrent SV Altenberg gegen den Tabellenzweiten SSV Homburg-Nümbrecht gewinnen konnte – damit war nicht zu rechnen. „Und das zeigt, was in dieser Liga alles möglich ist. Wir müssen weiter dranbleiben und Punkte holen“, sagt SVS-Trainer Markus Hilmer.