Fußball, Mittelrheinpokal Bergfried steht vor Spiel des Jahres

Fußball-Mittelrheinpokal-Achtelfinale: SV Bergfried Leverkusen – SC Fortuna Köln. Eine besondere Reise hat der SV Bergfried im Pokal hinter sich. Der Kreisligist gewann den Kreispokal und auf dem Weg zum Titel ließen die Fußballer mit dem FC Pesch und Deutz 05 zwei Landesligisten hinter sich. In der ersten Runde auf Verbandsebene setzte sich das von Trainer Hannes Diekamp trainierte Team zudem noch gegen den Landesligisten FSV Neunkirchen-Seelscheid durch – nach Elfmeterschießen. Die Belohnung für die außergewöhnliche Leistung folgt an diesem Samstag (14 Uhr). In der zweiten Runde des Mittelrheinpokals kommt Regionalligist Fortuna Köln zu dem kleinen Leverkusener Klub am Höfer Weg. Die 1000 Eintrittskarten sind längst verkauft.