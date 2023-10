Fußball, Kreispokal Köln SV Bergfried schlägt Deutz 05 und triumphiert im Kreispokal

Mit zwei Fan-Bussen und einer großen Zahl an weiteren Unterstützern angereist, legten die Leverkusener in Weiler-Volkhoven einen Start nach Maß hin. Schon nach zehn Minuten gelang Philipp Bigus nach Vorarbeit von René Rekus der Führungstreffer. Das 1:0 gab dem Außenseiter Sicherheit und Bergfried begann, das Geschehen zu kontrollieren. Noah Skalbania erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 und bereits beim Seitenwechsel lag die Sensation in der Luft.