Fußball, Kreispokal SV Bergfried trifft auf den Vorjahressieger

Fußball-Kreispokal-Köln-Viertelfinale: SC Leverkusen – SV Bergfried Leverkusen 1:2 (0:1). Wie schon im Vorjahr haben Bergfrieds Fußballer das Halbfinale erreicht. Der starke B-Ligist, der in der Runde zuvor den SV Schlebusch ausgeschaltet hatte, machte es dem klassenhöheren Team allerdings nicht gerade einfach. „Trotzdem hätten wir auch in dieser Partie den Sack wesentlich früher zumachen müssen“, sagte Bergfrieds Trainer Hannes Diekamp. „Wir haben den Gegner viel zu lange mitspielen lassen, unterm Strich aber verdient gewonnen.“ Philipp Bigus brachte die Gäste nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung. Nach einigen verpassten Chancen der Gäste gelang den Hausherren nach 77 Minuten durch Jiger Ibrahim Polo der überraschende Ausgleich. Sechs Minuten vor dem Ende war jedoch Tim Schmitz mit dem Siegtreffer für Bergfried zur Stelle. Am Dienstag, 12. September, 19.30 Uhr, geht es nun für ihn und seine Mannschaft gegen den in die Landesliga abgestiegenen FC Pesch um den Finaleinzug.