Fußball, Bezirksliga „Es wird Spiele geben, in denen wir Lehrgeld zahlen“

Die Fußballer des SV Bergfried Leverkusen haben eine Traumsaison hinter sich. In der Kreisliga A blieb das Team ohne Niederlage und schaffte souverän den Sprung in die Bezirksliga – mit 24 Siegen und vier Remis bei 113:21 Toren. Nach dem Gewinn des Kreispokals kam es im Verbandspokal zum Aufeinandertreffen mit Fortuna Köln, das Ausscheiden gegen den haushohen Favoriten aus der Regionalliga war letztlich zu verschmerzen. Trainer Hannes Diekamp spricht im Interview über die bemerkenswerte Saison, die Vorbereitungen auf die Bezirksliga und die höheren Anforderungen an seine Mannschaft.