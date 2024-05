Fußball, Kreisliga SV Bergfried steigt in die Bezirksliga auf

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – TFC Köln 4:2 (1:1). Bergfrieds Fußballer haben eine überragende Saison mit dem vorzeitigen Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt. Nur eine Woche nach dem Triumph beim Tabellenzweiten Schwarz-Weiß Köln ließ die Mannschaft von Trainer Hannes Diekamp einen weiteren Sieg gegen den Tabellendritten TFC Köln folgen – und schaffte damit den Sprung in die nächsthöhere Klasse. „Die Jungs haben in dieser Runde Überragendes geleistet. Davor kann ich nur den Hut ziehen“, sagte Diekamp. Gegen den Gast aus der Domstadt taten sich seine Schützlinge zunächst recht schwer und gerieten nach rund einer halben Stunde in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit gelang Till Juber aber der Ausgleich und das Team aus Leverkusen fand zurück in die Spur. Daniel Hillebrands (60.), Juber (69.) und Kevin Sivakumar (72.) machten mit ihren Treffern nach dem Seitenwechsel alles klar. Auch vom zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich (68.) ließ sich der Spitzenreiter nicht mehr vom Weg abbringen.