Fußball, Kreispokal : SV Bergfried erreicht das Halbfinale

Rhein-Wupper Die Steinbücheler gewinnen mit 3:0 beim SSV Alkenrath, für den B-Ligisten SC Leverkusen ist hingegen im Viertelfinale Endstation. Inzwischen hat auch im Kreis Solingen der Pokalwettbewerb begonnen.

Die Reise des SC Leverkusen endete denkbar knapp im Viertelfinale. Dem Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind bot der B-Ligist aber einen tollen Kampf. Erst in der Schlussphase musste sich der SCL mit 2:3 (0:2) geschlagen geben. Der frühere Schlebuscher Nick Rohrbeck brachte den Favoriten in der 24. Minute in Front, nur kurze Zeit später erhöhte der Gast. Zu Beginn des zweiten Durchgangs gelang Yassin Ahamriou der 1:2-Anschlusstreffer, als Luca Wetzel (81.) zum 2:2 ausglich, schien die Überraschung für den B-Ligisten in greifbarer Nähe. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit schlugen die Gäste dann aber eiskalt zu und machten den Sprung in die Runde der letzten vier Mannschaften perfekt.