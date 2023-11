Fußball, Kreisliga SV Bergfried siegt mit Glück beim TFC Köln

Fußball-Kreisliga A Köln: TFC Köln – SV Bergfried Leverkusen 1:2 (1:1). Trainer Hannes Diekamp sah einen „glücklichen Sieg“ seines SV Bergfried im Spitzenspiel beim Tabellendritten in Köln. Mit der Leistung war er alles andere als einverstanden. „Das einzig gute an der Partie ist das Ergebnis. Das bringt uns schon weiter“, sagte er. Das Kölner Führungstor in der 22. Minute glich Florian Blatt wenig später aus (27.). Danach passierte lange nichts, und als sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung abzufinden schienen, schlug der Tabellenführer noch einmal zu. Zwölf Minuten vor dem Ende war Leon Stöppel mit dem Tor zum Sieg zur Stelle.