Kreisliga-Fußball : Trainerwechsel sorgt für Missmut

Leverkusen Der SV Bergfried hat angekündigt, im Sommer seinen Trainer zu wechseln. Künftig soll sich Hannes Diekamp anstelle von Michael Opitz um die Kreisliga-Fußballer kümmern. Letztgenannter hat dafür wenig Verständnis.

Im Frühjahr 2019 hätte der SVB nach einem „erfahrenen Trainer, der den Umbruch im Verein begleiten“ sollte, gesucht, erläutert Opitz. Kurz vor der Winterpause habe Bergfried ihm dann aber mitgeteilt, dass sich der Verein „neu aufstellen und mit einem jüngeren Trainerteam“ zusammenarbeiten möchte. Opitz: „So etwas habe ich in meiner bisherigen Trainerkarriere noch nicht erlebt.“ In seinen Augen gebe es für diesen Kurswechsel keinen Grund, da „sowohl sportlich als auch menschlich alles optimal“ gelaufen sei. Bisher habe Opitz in jedem Verein „drei bis vier Jahre erfolgreich gearbeitet“. Doch dazu kommt es beim SV Bergfried nun nicht mehr.