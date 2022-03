Fußball, Kreisliga Köln : Bergfried lässt Hitdorf keine Chance

Rhein-Wupper Die Kreisliga-Fußballer des SV Bergfried Leverkusen setzen sich mit 5:0 gegen den SC Hitdorf durch. Die Reserve des SV Schlebusch siegt derweil erneut.

Fußball, Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – SC Hitdorf 5:0 (2:0). Das Nachbarschaftsduell zwischen Bergfried und den Hitdorfern entwickelte sich schnell zu einer einseitigen Angelegenheit. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel und keinen Zugriff gefunden. Es war einfach nicht unser Tag“, sagte Hitdorfs Co-Trainer Sven Ewert. Auf Seiten der Gastgeber, die extrem ersatzgeschwächt antreten mussten, war die Stimmung natürlich gänzlich anders. Schon nach rund einer Viertelstunde brachte Philipp Bigus die Platzherren mit 1:0 in Führung. Jan Fromke (33./71.) und Maik Winter (65./83.) trafen jeweils doppelt und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Besonders für Winter, Leihgabe aus der zweiten Mannschaft, gab es ein Sonderlob. „Wir haben den personellen Problemen bestens getrotzt und absolut verdient gewonnen“, betonte Bergfrieds Trainer Hannes Diekamp.

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SV Schlebusch II 1:4 (0:1). Mit dem sechsten Sieg in Serie befinden sich die Schlebuscher Reserve-Fußballer weiter auf dem Vormarsch. Die von Marco Treubmann trainierte Elf setzte sich nach konzentrierter Vorstellung auch beim Tabellenzehnten in Lindenthal-Hohenlind durch. „Der Sieg für uns geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Das war ein guter Auftritt meiner Mannschaft“, sagte der Übungsleiter nach einer von beiden Seiten intensiv geführten Partie. Mann des Tages war ohne Zweifel Philip Henning, dem drei Tore gelangen. In der 42. Minute brachte er den Gast in Führung, nach etwas mehr als einer Stunde ließ er seinen zweiten Streich folgen. Vom 1:2-Anschlusstreffer (74.) ließen sich die Schlebuscher nicht aus der Ruhe bringen und trafen beinahe postwendend zum 3:1 – erneut war Henning zur Stelle. Den Schlusspunkt setzte schließlich Doraeed Al Ibrahim sieben Minuten vor dem Abpfiff.